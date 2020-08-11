2020-08-11T01:14:05+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

«Координирующим центром сейчас являются телеграмм каналы, которые вещают даже не из Белоруссии»: рассказывают корреспонденты из Минска

Участники вечернего протеста в центре Минска.Участники вечернего протеста в центре Минска.Фото: Александр КОЦ

Елена Афонина обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами события в Белоруссии

«Координирующим центром сейчас являются телеграмм каналы, которые вещают даже не из Белоруссии»: рассказывают корреспонденты из Минска

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