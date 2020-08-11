Не звеним ключами: как отремонтировать машину без разборки
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская говорят с гендиректором «Супротек» Сергеем Зеленьковым и директором департамента научно-технического развития «Супротек» Юрием Лавровым о безразборных технологиях ремонта автомобиля
Не звеним ключами: как отремонтировать машину без разборки
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