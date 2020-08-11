Ефремова госпитализировали из зала суда, несколько российских журналистов не выходят на связь из Белоруссии, в штабе Тихановской не верят в то, что видеообращение было записано без давления
Михаил Антонов обсуждает с журналистами КП и экспертами, что сейчас происходит в Белоруссии
Ефремова госпитализировали из зала суда, несколько российских журналистов не выходят на связь из Белоруссии, в штабе Тихановской не верят в то, что видеообращение было записано без давления
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