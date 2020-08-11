2020-08-11T21:37:26+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Сергей Мардан: Лукашенко останется, так как он устраивает всех: и Европу, и США, и Россию

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают вместе с экспертами и журналистами главные белорусские новости: бегство Тихановской, первую сакральную смерть во время протестов и задержание провокаторов

Сергей Мардан: Лукашенко останется, так как он устраивает всех: и Европу, и США, и Россию

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!

Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 43.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
10 Августа 2020 18:03 - 19:02

Интересное

Тема: Владимир Сунгоркин: В Белоруссии началась «картофельная революция». И погасить народный гнев Лукашенко будет очень непросто

В студии: Владимир СУНГОРКИН, Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН

В гостях: Маргарита СИМОНЬЯН
07:30
21:30
4 Августа 2020 18:03 - 19:02

Интересное

Тема: Екатерина Шульман: «Любимых не отдают» легко считывается как «Рыпнешься - убью». Это посыл Лукашенко к обществу, которое не хочет с тобой жить, но отпускать ты его не готов

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
3 Августа 2020 18:03 - 19:02

Интересное

Тема: Военкор Семен Пегов: Задержанные в Минске россияне направлялись в Венесуэлу для охраны нефтяных объектов. Штурмовыми операциями не занимаются

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
30 Июля 2020 19:03 - 20:02

Интересное

Тема: Дмитрий Гордон: Лукашенко предлагали пост спикера Госдумы или председателя Госсовета объединенного государства с Россией

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН

В гостях: Дмитрий ГОРДОН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Госавтоинспекции рассказали, где ребенка могут научить правилам управления велосипедом
Как изменилась кривая заболеваемости коронавирусом после протестов в Бейруте
Евросоюз пригрозил принять меры против Белоруссии из-за подовления протестов
Спецкор "КП": В Минске у метро Пушкинская силовики набросились на журналистов и отобрали флешки с фотографиями
Задержанный в Белоруссии российский журналист Максим Солопов освобожден
В центре Бреста произошли столкновения протестующих с ОМОНом
Вероника Цепкало призвала мировое сообщество признать Светлану Тихановскую победителем на выборах президента Белоруссии 2020
ВВП России во II квартале упал на 8,5%, это меньше, чем во время кризиса 2009 года
Новые правила по ручной клади при полете в Турцию: что можно брать в салон
Названы самые популярные машины коробкой-автомат в 2020 году
В правительстве Белоруссии опровергли информацию о введении комендантского часа
План готов: Литва сможет предоставить убежище белорусским оппозиционерам