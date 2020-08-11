Сергей Мардан: Лукашенко останется, так как он устраивает всех: и Европу, и США, и Россию
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают вместе с экспертами и журналистами главные белорусские новости: бегство Тихановской, первую сакральную смерть во время протестов и задержание провокаторов
Сергей Мардан: Лукашенко останется, так как он устраивает всех: и Европу, и США, и Россию
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