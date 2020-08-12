Минпромторг идет на попятную - б/у запчасти все-таки можно будет использовать при ремонте
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается водителей и машин
Минпромторг идет на попятную - б/у запчасти все-таки можно будет использовать при ремонте
Главные темы:
- Минпромторг идет на попятную - б/у запчасти все-таки можно будет использовать при ремонте.
- Автомобильнные аптечки придется комплектовать по-новому.
- Opel Grandland X: немец или француз?
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Маленькие автомобили - исчезающий вид?
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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