12 Авг. 2020 2020-08-12T13:45:40+03:00

Минпромторг идет на попятную - б/у запчасти все-таки можно будет использовать при ремонте 00:00 00:00

Главные темы:

- Минпромторг идет на попятную - б/у запчасти все-таки можно будет использовать при ремонте.

- Автомобильнные аптечки придется комплектовать по-новому.

- Opel Grandland X: немец или француз?

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Маленькие автомобили - исчезающий вид?

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.