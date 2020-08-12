Минчане делятся кодами домофонов от подъездов и пишут номера своих квартир, чтобы протестующие могли спрятаться от ОМОНа
Наши спецкоры Владимир Ворсобин и Александр Коц рассказывают, что сейчас происходит в Белоруссии
Минчане делятся кодами домофонов от подъездов и пишут номера своих квартир, чтобы протестующие могли спрятаться от ОМОНа
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