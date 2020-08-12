2020-08-12T16:47:40+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Милиция в Минске избила журналиста и водителя «Комсомольской правды», в Петербурге проходят траурные мероприятия, посвященные 20-й годовщине трагедии с подлодкой «Курск», россияне жалуются на нарушения банками кредитных каникул

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Милиция в Минске избила журналиста и водителя «Комсомольской правды», в Петербурге проходят траурные мероприятия, посвященные 20-й годовщине трагедии с подлодкой «Курск», россияне жалуются на нарушения банками кредитных каникул

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What's up, страна!

Тема: Милиция в Минске избила журналиста и водителя «Комсомольской правды», в Петербурге проходят траурные мероприятия, посвященные 20-й годовщине трагедии с подлодкой «Курск», россияне жалуются на нарушения банками кредитных каникул

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