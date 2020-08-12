Милиция в Минске избила журналиста и водителя «Комсомольской правды», в Петербурге проходят траурные мероприятия, посвященные 20-й годовщине трагедии с подлодкой «Курск», россияне жалуются на нарушения банками кредитных каникул
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Милиция в Минске избила журналиста и водителя «Комсомольской правды», в Петербурге проходят траурные мероприятия, посвященные 20-й годовщине трагедии с подлодкой «Курск», россияне жалуются на нарушения банками кредитных каникул
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