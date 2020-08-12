12 Авг. 2020 2020-08-12T01:15:51+03:00

Валерий Лимаренко: Хочу, чтобы люди получали нужные специальности и оставались на Сахалине 00:00 00:00

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» о том, как в регионе борются с коронавирусом, как пандемия отразилась на экономике. А также о развитии региона, новых проектах и инвестициях, которые позволят сделать Сахалин еще привлекательнее.