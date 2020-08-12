Валерий Лимаренко: Хочу, чтобы люди получали нужные специальности и оставались на Сахалине
Программа «два диплома», экспресс-тесты на ковид, развитие туризма: интервью губернатора Сахалинской области Радио «Комсомольская правда»
Валерий Лимаренко: Хочу, чтобы люди получали нужные специальности и оставались на Сахалине
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» о том, как в регионе борются с коронавирусом, как пандемия отразилась на экономике. А также о развитии региона, новых проектах и инвестициях, которые позволят сделать Сахалин еще привлекательнее.