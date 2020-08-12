2020-08-12T01:15:51+03:00
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Алиса ТИТКО@AlisaTitko

Валерий Лимаренко: Хочу, чтобы люди получали нужные специальности и оставались на Сахалине

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛимаренкоГубернатор Сахалинской области Валерий ЛимаренкоФото: Иван МАКЕЕВ

Программа «два диплома», экспресс-тесты на ковид, развитие туризма: интервью губернатора Сахалинской области Радио «Комсомольская правда»

Валерий Лимаренко: Хочу, чтобы люди получали нужные специальности и оставались на Сахалине

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» о том, как в регионе борются с коронавирусом, как пандемия отразилась на экономике. А также о развитии региона, новых проектах и инвестициях, которые позволят сделать Сахалин еще привлекательнее.

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