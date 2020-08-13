13 Авг. 2020 2020-08-13T11:51:11+03:00

На акции протеста выходит всё больше девушек. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

«Из такси вытаскивают пассажиров и водителя, закидывают в воронок»: корреспонденты «Комсомолки» рассказывают, что происходит в Белоруссии 00:00 00:00

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