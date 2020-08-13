Третью фазу испытаний российской вакцины от COVID проведут на Филиппинах, ОАЭ и Саудовской Аравии, госсекретарь США Майк Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии, россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Третью фазу испытаний российской вакцины от COVID проведут на Филиппинах, ОАЭ и Саудовской Аравии, госсекретарь США Майк Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии, россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции
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