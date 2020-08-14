Владимир Ворсобин - из Белоруссии: ОМОН исчез. Люди ходят по улице с шариками и смеются. Ощущение, что Лукашенко сбежал
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, что сейчас происходит в соседней стране, помогает ли знак зодиака продвинуться в карьере и что нужно знать, если решились взять животное из приюта
Владимир Ворсобин - из Белоруссии: ОМОН исчез. Люди ходят по улице с шариками и смеются. Ощущение, что Лукашенко сбежал
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