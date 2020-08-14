14 Авг. 2020 2020-08-14T13:37:52+03:00

Владимир Ворсобин - из Белоруссии: ОМОН исчез. Люди ходят по улице с шариками и смеются. Ощущение, что Лукашенко сбежал 00:00 00:00

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