2020-08-14T18:29:56+03:00
What's up, страна!
Александр КОЦМихаил АНТОНОВ

Александр Коц - из Минска: То, что к протестам начали присоединяться заводчане, очень тревожный звоночек для власти

Работники Минского тракторного завода выдвинули требованияРаботники Минского тракторного завода выдвинули требованияФото: REUTERS

Рассказываем о том, что происходит сейчас в Белоруссии

Александр Коц - из Минска: То, что к протестам начали присоединяться заводчане, очень тревожный звоночек для власти

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