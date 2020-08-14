«Чем больше славы, тем больше стеснительности. Звездности у Цоя не было»
30 лет со дня гибели Виктора Цоя. Друзья и соратники музыканта вспоминают, каким он был
«Чем больше славы, тем больше стеснительности. Звездности у Цоя не было»
Друзья и соратники Виктора Цоя:
Вилли Усов - фотограф;
Олег Гаркуша - группа «Аукцыон»;
Юрий Белишкин - первый директор группы «Кино»;
Василий Игнатьев - автор проекта «Цой: от поколения к поколению»;
Александр Семенов - президент Петербургского рок-клуба, организатор первого официального концерта группы «Кино»;
Александр Донских - клавишник группы «Зоопарк»;
Игорь Петровский - художник, автор обложек к альбомам группы «Зоопарк»;
Владимир Рекшан - музыкант и писатель, основатель группы «Санкт-Петербург»;
Николай Михайлов - один из организаторов и второй президент Ленинградского рок-клуба.