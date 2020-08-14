2020-08-15T01:00:37+03:00
Эксклюзив
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

«Чем больше славы, тем больше стеснительности. Звездности у Цоя не было»

30 лет назад не стало музыканта Виктора Цоя30 лет назад не стало музыканта Виктора ЦояФото: Тимур ХАНОВ

30 лет со дня гибели Виктора Цоя. Друзья и соратники музыканта вспоминают, каким он был

«Чем больше славы, тем больше стеснительности. Звездности у Цоя не было»

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Друзья и соратники Виктора Цоя:

Вилли Усов - фотограф;

Олег Гаркуша - группа «Аукцыон»;

Юрий Белишкин - первый директор группы «Кино»;

Василий Игнатьев - автор проекта «Цой: от поколения к поколению»;

Александр Семенов - президент Петербургского рок-клуба, организатор первого официального концерта группы «Кино»;

Александр Донских - клавишник группы «Зоопарк»;

Игорь Петровский - художник, автор обложек к альбомам группы «Зоопарк»;

Владимир Рекшан - музыкант и писатель, основатель группы «Санкт-Петербург»;

Николай Михайлов - один из организаторов и второй президент Ленинградского рок-клуба.

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