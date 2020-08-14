Владимир Жириновский: Лукашенко сдрейфит, уедет в Москву. А Белоруссия и Россия станут единым государством
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, к чему приведут массовые протесты в Белоруссии
Владимир Жириновский: Лукашенко сдрейфит, уедет в Москву. А Белоруссия и Россия станут единым государством
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!
Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.