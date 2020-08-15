15 Авг. 2020 2020-08-15T12:48:15+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

15 августа. Появление франка, интервенция США в Россию, начало Вудстокского фестиваля в США, гибель Виктора Цоя 00:00 00:00

15 августа. В этот день в разные годы:

1795 год - появление новой денежной единицы во Франции - франка.

1918 год - власти США высаживают свои войска во Владивостоке.

1969 год - начало Вудстокского фестиваля в США.

1990 год - в ДТП погиб Виктор Цой.

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