15 августа. Появление франка, интервенция США в Россию, начало Вудстокского фестиваля в США, гибель Виктора Цоя
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
15 августа. Появление франка, интервенция США в Россию, начало Вудстокского фестиваля в США, гибель Виктора Цоя
15 августа. В этот день в разные годы:
1795 год - появление новой денежной единицы во Франции - франка.
1918 год - власти США высаживают свои войска во Владивостоке.
1969 год - начало Вудстокского фестиваля в США.
1990 год - в ДТП погиб Виктор Цой.
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