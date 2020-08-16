2020-08-16T11:05:41+03:00
Передача данных
Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Физика на страже спокойствия: возможно ли вживить нам чипы, опасна ли микроволновка и вышки 5G и чем становятся наши молекулы после смерти

Мария Баченина и физик Дмитрий Побединский разбираются в вопросах физики, которые не усвоились в школе

Физика на страже спокойствия: возможно ли вживить нам чипы, опасна ли микроволновка и вышки 5G и чем становятся наши молекулы после смерти

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Передача данных

Тема: Физика на страже спокойствия: возможно ли вживить нам чипы, опасна ли микроволновка и вышки 5G и чем становятся наши молекулы после смерти

В студии: Мария БАЧЕНИНА

В гостях: Дмитрий ПОБЕДИНСКИЙ
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