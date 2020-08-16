Физика на страже спокойствия: возможно ли вживить нам чипы, опасна ли микроволновка и вышки 5G и чем становятся наши молекулы после смерти
Мария Баченина и физик Дмитрий Побединский разбираются в вопросах физики, которые не усвоились в школе
Физика на страже спокойствия: возможно ли вживить нам чипы, опасна ли микроволновка и вышки 5G и чем становятся наши молекулы после смерти
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