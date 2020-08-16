Всё о начале учебного года. Перейдут ли школы на дистанционное обучение после 1 сентября
Александр Милкус и Дарья Завгородняя вместе с директором гимназии № 5, г. Чебоксар Инной Исаевой разбираются, как будет организовано обучение в новом учебном году
Всё о начале учебного года. Перейдут ли школы на дистанционное обучение после 1 сентября
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