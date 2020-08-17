ЕГЭ на карантине и приёмная кампания на удалёнке: как в 2020 году поступить в ВУЗ
Писатель Владимир Торин обсуждает будущее российского образования вместе с ректором Российского государственного социального университета Натальей Починок и ректором Российского университета транспорта Александром Климовым
ЕГЭ на карантине и приёмная кампания на удалёнке: как в 2020 году поступить в ВУЗ
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