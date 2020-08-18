18 Авг. 2020 2020-08-18T01:26:22+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

18 августа. Смерть Чингисхана, введение советских войск в Чехословакию, взятие под домашний арест Горбачева в Форосе 00:00 00:00

18 августа. В этот день и в разные годы:

1227 год - умирает Чингисхан.

1902 год - из Лукьяновской тюрьмы в Киеве совершают побег 9 революционеров.

1968 год - Советский Союз вводит войска в Чехословакию.

1991 год - Президент СССР Михаил Горбачев взят под домашний арест в Форосе.

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