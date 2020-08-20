За какие багажники на крыше авто будут штрафовать
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают вместе с экспертами главные автомобильные темы
За какие багажники на крыше авто будут штрафовать
Главные темы:
- За какие багажники на крыше авто будут штрафовать.
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT.
- 7 хитростей, чтобы дотянуть до заправки с пустым баком.
Гость: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че».
- Неожиданные опасности за рулем – что может напугать водителя так, что он устроит ДТП.
Гость: Федор Буцко, автожурналист.
- Гиперкары на батарейках – баловство или реальный шаг в будущее.
Гость: Александр Пикуленко, автожурналист.
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