2020-08-20T02:17:40+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

За какие багажники на крыше авто будут штрафовать

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают вместе с экспертами главные автомобильные темы

За какие багажники на крыше авто будут штрафовать

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Главные темы:

- За какие багажники на крыше авто будут штрафовать.

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT.

- 7 хитростей, чтобы дотянуть до заправки с пустым баком.

Гость: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че».

- Неожиданные опасности за рулем – что может напугать водителя так, что он устроит ДТП.

Гость: Федор Буцко, автожурналист.

- Гиперкары на батарейках – баловство или реальный шаг в будущее.

Гость: Александр Пикуленко, автожурналист.

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