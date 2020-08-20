20 Авг. 2020 2020-08-20T02:17:40+03:00

За какие багажники на крыше авто будут штрафовать 00:00 00:00

Главные темы:

- За какие багажники на крыше авто будут штрафовать.

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT.

- 7 хитростей, чтобы дотянуть до заправки с пустым баком.

Гость: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че».

- Неожиданные опасности за рулем – что может напугать водителя так, что он устроит ДТП.

Гость: Федор Буцко, автожурналист.

- Гиперкары на батарейках – баловство или реальный шаг в будущее.

Гость: Александр Пикуленко, автожурналист.

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