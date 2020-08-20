2020-08-20T15:31:57+03:00
What's up, страна!
Владимир ВОРСОБИНМихаил АНТОНОВ

Владимир Ворсобин: Если Навального отравили перед самолетом, то это очень жестоко. Знали, что 1,5-2 часа человек будет без медицинской помощи

Известному блогеру и оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву.Известному блогеру и оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Михаил Антонов и журналисты «Комсомольской правды» рассказывают, что произошло с Алексеем Навальным

Владимир Ворсобин: Если Навального отравили перед самолетом, то это очень жестоко. Знали, что 1,5-2 часа человек будет без медицинской помощи

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