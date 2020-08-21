21 августа. Основание фирмы Cadillac, провозглашение Румынии социалистическим государством, прекращение работы ГКЧП
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
21 августа. Основание фирмы Cadillac, провозглашение Румынии социалистическим государством, прекращение работы ГКЧП
21 августа. В этот день в разные годы:
1902 год - основание фирмы по производству легковых автомобилей Cadillac.
1965 год - Румыния провозглашена социалистическим государством.
1986 год - СССР официально объявляет, что причиной аварии на Чернобыльской АЭС является халатность персонала.
1991 год - ГКЧП прекратила свое существование.
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!