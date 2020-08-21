21 Авг. 2020 2020-08-21T21:21:56+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

21 августа. Основание фирмы Cadillac, провозглашение Румынии социалистическим государством, прекращение работы ГКЧП 00:00 00:00

21 августа. В этот день в разные годы:

1902 год - основание фирмы по производству легковых автомобилей Cadillac.

1965 год - Румыния провозглашена социалистическим государством.

1986 год - СССР официально объявляет, что причиной аварии на Чернобыльской АЭС является халатность персонала.

1991 год - ГКЧП прекратила свое существование.

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