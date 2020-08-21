2020-08-22T00:23:19+03:00
Итоги недели
Владимир ЖИРИНОВСКИЙСергей МАРДАН

Владимир Жириновский: Вызывает подозрение, почему здоровьем Навального так обеспокоены Германия и Франция. Кто он такой?

Сергей Мардан и лидер ЛДПР Владимир Жириновский обсуждают, откуда эта страсть российской власти заботиться о здоровье оппозиционеров, куда денется Лукашенко после свержения и почему август - всегда страшный месяц в России

Владимир Жириновский: Вызывает подозрение, почему здоровьем Навального так обеспокоены Германия и Франция. Кто он такой?

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