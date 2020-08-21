В Ярославле произошел взрыв бытового газа, Навальный впал в кому из-за нарушения обмена веществ, в Минске прошел автопробег в поддержку Лукашенко
Елена Афонина обсуждает вместе с журналистами «Комсомольской правды» и экспертами главные темы дня
В Ярославле произошел взрыв бытового газа, Навальный впал в кому из-за нарушения обмена веществ, в Минске прошел автопробег в поддержку Лукашенко
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