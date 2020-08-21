21 Авг. 2020 2020-08-21T22:37:48+03:00

В Ярославле произошел взрыв бытового газа, Навальный впал в кому из-за нарушения обмена веществ, в Минске прошел автопробег в поддержку Лукашенко 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.