2020-08-23T16:06:33+03:00
Национальный вопрос
Андрей БАРАНОВЕлена АФОНИНА

Игорь Шатров: Решительность Лукашенко охладила пыл митингующих

Елена Афонина и Андрей Баранов вместе с руководителем Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорем Шатровым обсуждают последние события в Белоруссии

Игорь Шатров: Решительность Лукашенко охладила пыл митингующих

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