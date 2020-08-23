Игорь Шатров: Решительность Лукашенко охладила пыл митингующих
Елена Афонина и Андрей Баранов вместе с руководителем Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорем Шатровым обсуждают последние события в Белоруссии
Игорь Шатров: Решительность Лукашенко охладила пыл митингующих
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