Николай Калмыков: Польша стимулирует протесты в Белоруссии, так как белорусские мигранты ей выгоднее, чем сирийские беженцы
В Минске вновь многотысячные митинги протестаФото: Павел МАРТИНЧИК
Елена Афонина и Андрей Баранов обсуждают вместе с журналистами «Комсомольской правды» и экспертами главные темы дня
Николай Калмыков: Польша стимулирует протесты в Белоруссии, так как белорусские мигранты ей выгоднее, чем сирийские беженцы
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.