2020-08-23T21:13:55+03:00
Темы дня
Андрей БАРАНОВЕлена АФОНИНА

Депутат Госдумы Антон Морозов: Лукашенко прошел точку невозврата, он не сможет погасить этот протест

ОМОН в центре МинскаОМОН в центре МинскаФото: Павел МАРТИНЧИК

Елена Афонина и Андрей Баранов обсуждают вместе с журналистами «Комсомольской правды» и экспертами главные темы дня

Депутат Госдумы Антон Морозов: Лукашенко прошел точку невозврата, он не сможет погасить этот протест

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