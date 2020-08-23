Депутат Госдумы Антон Морозов: Лукашенко прошел точку невозврата, он не сможет погасить этот протест
ОМОН в центре МинскаФото: Павел МАРТИНЧИК
Елена Афонина и Андрей Баранов обсуждают вместе с журналистами «Комсомольской правды» и экспертами главные темы дня
Депутат Госдумы Антон Морозов: Лукашенко прошел точку невозврата, он не сможет погасить этот протест
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.