Александр Коц - из Минска: Лукашенко слишком высоко оторвался на своём вертолете от земли и от народа
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают вместе с журналистами КП и экспертами, как будет развиваться ситуация в Белоруссии дальше, за какие заслуги Навального принимают в Германии, как короля и на сколько хватит ресурсов Земли
Александр Коц - из Минска: Лукашенко слишком высоко оторвался на своём вертолете от земли и от народа
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