24 Авг. 2020 2020-08-24T14:33:27+03:00

Александр Коц - из Минска: Лукашенко слишком высоко оторвался на своём вертолете от земли и от народа 00:00 00:00

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