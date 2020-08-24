Николай Стариков: Всё, что сейчас происходит в Белоруссии, процентов на 70 создал Лукашенко
Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают, должна ли быть в стране официальная идеология и какие ошибки делает Лукашенко, пытаясь удержаться у власти
Николай Стариков: Всё, что сейчас происходит в Белоруссии, процентов на 70 создал Лукашенко
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