2020-08-24T21:23:18+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Владимир ВОРСОБИННиколай СТАРИКОВ

Николай Стариков: Всё, что сейчас происходит в Белоруссии, процентов на 70 создал Лукашенко

Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают, должна ли быть в стране официальная идеология и какие ошибки делает Лукашенко, пытаясь удержаться у власти

Николай Стариков: Всё, что сейчас происходит в Белоруссии, процентов на 70 создал Лукашенко

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