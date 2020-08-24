2020-08-24T19:18:44+03:00
[НЕ]фантастика
7
Владимир ВОРСОБИНДмитрий СТЕШИНВладимир ТОРИН

Лукашенко вышел к протестующим с автоматом. Что будет дальше?

Писатель Владимир Торин обсуждает вместе с освещающими протесты в Белоруссии журналистами Дмитрием Стешиным и Владимиром Ворсобиным и политологом Игорем Минтусовым, падет ли режим Батьки

Лукашенко вышел к протестующим с автоматом. Что будет дальше?

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