Лукашенко вышел к протестующим с автоматом. Что будет дальше?
Писатель Владимир Торин обсуждает вместе с освещающими протесты в Белоруссии журналистами Дмитрием Стешиным и Владимиром Ворсобиным и политологом Игорем Минтусовым, падет ли режим Батьки
Лукашенко вышел к протестующим с автоматом. Что будет дальше?
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