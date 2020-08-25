25 Авг. 2020 2020-08-25T12:38:38+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

25 августа. Расстрел Каменева и Зиновьева, премьера мультфильма «Новый Гулливер», первый рейс теплохода на воздушной подушке 00:00 00:00

25 августа. В этот день в разные годы:

1936 год - расстреляны ближайшие соратники Ленина - Лев Каменев и Григорий Зиновьев.

1935 год - премьера советского мультфильма «Новый Гулливер».

1957 год - из Горького в Казань отправляется первый теплоход на подводных крыльях «Ракета».

1968 год - на Красную площадь выходят советские диссиденты, протестующие против ввода советских войск в Чехословакию.

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