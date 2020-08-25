25 августа. Расстрел Каменева и Зиновьева, премьера мультфильма «Новый Гулливер», первый рейс теплохода на воздушной подушке
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
25 августа. Расстрел Каменева и Зиновьева, премьера мультфильма «Новый Гулливер», первый рейс теплохода на воздушной подушке
25 августа. В этот день в разные годы:
1936 год - расстреляны ближайшие соратники Ленина - Лев Каменев и Григорий Зиновьев.
1935 год - премьера советского мультфильма «Новый Гулливер».
1957 год - из Горького в Казань отправляется первый теплоход на подводных крыльях «Ракета».
1968 год - на Красную площадь выходят советские диссиденты, протестующие против ввода советских войск в Чехословакию.
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!