26 Авг. 2020 2020-08-26T00:41:31+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

26 августа. Первый контракт Мерилин Монро, открытие XX Олимпийских игр в Мюнхене, смерть певицы Анны Герман 00:00 00:00

26 августа. В этот день в разные годы:

1946 год - Норма Джин Бейкер подписывает контракт с киностудией «XX век Fox».

1972 год - открытие XX Олимпийских игр в Мюнхене.

1982 год - умерла певица Анна Герман.

1968 год - первый сингл Мэри Хопкин, исполнившую романс «Дорогой длинной» на английском языке.

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