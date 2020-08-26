26 августа. Первый контракт Мерилин Монро, открытие XX Олимпийских игр в Мюнхене, смерть певицы Анны Герман
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
26 августа. Первый контракт Мерилин Монро, открытие XX Олимпийских игр в Мюнхене, смерть певицы Анны Герман
26 августа. В этот день в разные годы:
1946 год - Норма Джин Бейкер подписывает контракт с киностудией «XX век Fox».
1972 год - открытие XX Олимпийских игр в Мюнхене.
1982 год - умерла певица Анна Герман.
1968 год - первый сингл Мэри Хопкин, исполнившую романс «Дорогой длинной» на английском языке.
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