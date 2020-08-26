Михаил Хазин: Отравление Навального - это была спецоперация, направленная не только против Путина, но и против Трампа
Экономист Михаил ХазинФото: Влад КОМЯКОВ
Алексей Иванов беседует с экономистом Михаилом Хазиным о том, кому выгодно отравление Навального и беспорядки в Белоруссии, какая разница, кто станет президентом США и будут ли еще выплачивать по 10 тысяч на детей
Михаил Хазин: Отравление Навального - это была спецоперация, направленная не только против Путина, но и против Трампа
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