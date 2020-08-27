Регистрация автомобилей в МФЦ: как это будет работать и почему реальных изменений ждать еще долго
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с автоэкспертами всё, что касается машин и их владельцев
Регистрация автомобилей в МФЦ: как это будет работать и почему реальных изменений ждать еще долго
Главные темы:
- Регистрация автомобилей в МФЦ: как это будет работать и почему реальных изменений ждать еще долго
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Откуда взялись слухи о штрафах за нештатный багажник на крыше авто
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Немецкие и корейские понты: Volkswagen Arteon и Genesis GV80
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- Бондиана: хороший автомобиль, находка для шпиона
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист.
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