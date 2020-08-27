2020-08-27T12:30:36+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Регистрация автомобилей в МФЦ: как это будет работать и почему реальных изменений ждать еще долго

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с автоэкспертами всё, что касается машин и их владельцев

Регистрация автомобилей в МФЦ: как это будет работать и почему реальных изменений ждать еще долго

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Главные темы:

- Регистрация автомобилей в МФЦ: как это будет работать и почему реальных изменений ждать еще долго

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Откуда взялись слухи о штрафах за нештатный багажник на крыше авто

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Немецкие и корейские понты: Volkswagen Arteon и Genesis GV80

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Бондиана: хороший автомобиль, находка для шпиона

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист.

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