Страна неверующих. Более 70% жителей Земли хотят сделать прививку от коронавируса. Среди россиян таких всего 55% - меньше всех в мире
Михаил Антонов обсуждает с экспертами, возможно ли создать вакцину от гриппа и коронавируса одновременно, преодолеет ли евро отметку в 90 рублей и что будет с погодой дальше
Страна неверующих. Более 70% жителей Земли хотят сделать прививку от коронавируса. Среди россиян таких всего 55% - меньше всех в мире
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