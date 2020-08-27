Путин раскритиковал работу Башкирской содовой компании, в США снова начались массовые беспорядки, туристы Крыма рискуют своими жизнями, отправляясь осматривать достопримечательности
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП главные темы дня
Путин раскритиковал работу Башкирской содовой компании, в США снова начались массовые беспорядки, туристы Крыма рискуют своими жизнями, отправляясь осматривать достопримечательности
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