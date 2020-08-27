2020-08-27T20:12:24+03:00
Бовт знает
Георгий БОВТИван ПАНКИН

Георгий Бовт: Рубль падает из-за кризиса вокруг Навального, но ниже 80 за доллар не упадет

Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают интервью Владимира Путина, российскую вакцину от коронавируса, белорусские протесты и падение рубля

Георгий Бовт: Рубль падает из-за кризиса вокруг Навального, но ниже 80 за доллар не упадет

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