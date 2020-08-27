Георгий Бовт: Рубль падает из-за кризиса вокруг Навального, но ниже 80 за доллар не упадет
Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают интервью Владимира Путина, российскую вакцину от коронавируса, белорусские протесты и падение рубля
Георгий Бовт: Рубль падает из-за кризиса вокруг Навального, но ниже 80 за доллар не упадет
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.