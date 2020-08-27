2020-08-27T22:56:56+03:00
Отдельная тема с Олегом Кашиным
Эдвард ЧЕСНОКОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Большую, сильную, богатую Россию унижает маленькая, нищая диктатура Белоруссии

Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают задержание спецкора КП Дмитрия Стешина в Минске, просьбы Лукашенко к России, российскую помощь братским народам и размножение памятников Ленину по стране

Олег Кашин: Большую, сильную, богатую Россию унижает маленькая, нищая диктатура Белоруссии

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