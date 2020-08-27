27 Авг. 2020 2020-08-27T14:17:59+03:00

За фальсификации на выборах предложили ввести уголовную ответственность 00:00 00:00

Российские регионы усиленно готовятся к выборам в региональные и местные органы власти. По итогам голосования 13 сентября должны существенно обновиться губернаторский корпус, а также состав областных и муниципальных Заксобраний. Партия «Новые люди» выставила своих представителей, кандидатов в депутаты в 12 регионах.

«Новые люди» призывают не допустить фальсификации на выборах и серьезно ужесточить личную ответственность виновных в этих преступлениях», - говорит руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков:

- Размер штрафов, притом, что называется, небольших административных нарушениях, должен быть увеличен. Да и уголовным делам, считаем мы, следует придать более серьезный статус и ввести в категорию тяжких уголовных преступлений.

Большую роль в партии отводят наблюдателям, именно они обеспечат прозрачность избирательного процесса, отмечает Александр Даванков:

- На каждом из участков, где наши кандидаты в этом году будут баллотироваться в депутаты, от 3 до 5 человек наших наблюдателей ежедневно в течение 3 дней будут присутствовать на выборах. Это огромная армия граждан, которые хотят, чтобы их гражданская позиция приобрела вескость, чтобы они были уверены в прозрачности выборов. Это 8 тысяч человек, для которых мы сейчас проводим обучение, с которыми мы проводим семинары, которые будут знать свою работу к дню голосования.

Еще одно предложение партии «Новые люди» - рассмотреть возможность повсеместного распространения электронного голосования, но только при условии обеспечения прозрачности процесса, говорит Александр Даванков:

- Наша партия называется партией «Новые люди», и уже исходя только из названия, понятно, что мы за все новое. Прогресс и техника так широко сейчас шагают по миру, что понятно, что рано или поздно процесс электронного голосования станет для нас вполне обыденным. Вопрос, как быстро это случится, и насколько все участники процесса будут уверены в прозрачности такого электронного голосования. Мы понимаем, что люди не очень хотят оставлять свои данные в каких-то новых и непроверенных программах. Есть, например, проверенные программы – «Госуслуги», где люди и так уже оставляют все свои данные. Если к процессу голосования будут подключены «Госуслуги», то это одна история. В целом считаем, что необходимо, например, на этих выборах провести несколько экспериментов в нескольких районах, посмотреть, как работает электронное голосование. И если все участники процесса – и партии, и кандидаты в депутаты, и наблюдатели, и члены избирательных комиссий - будут целиком уверены в том, что все проходит прозрачно и не будет после выборов вопросов к легитимности выборов, то процесс следует внедрять.

Голосование пройдет 13 сентября. Для партии «Новые люди» это первые выборы. Кандидаты в депутаты поборются за места в 12 регионах страны.