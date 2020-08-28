Половина россиян против ношения масок в школе, студентов и преподавателей ВУЗов не будут заставлять сдавать тесты на ковид, США заявили о всплывшей вблизи Аляски российской подлодке
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит страна
Половина россиян против ношения масок в школе, студентов и преподавателей ВУЗов не будут заставлять сдавать тесты на ковид, США заявили о всплывшей вблизи Аляски российской подлодке
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