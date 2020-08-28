Иммунитет к коронавирусу обнаружен у четверти обследованных россиян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ ушёл в отставку, челюстно-лицевые отделения Москвы переполнены упавшими с электросамокатов пациентами
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит страна
Иммунитет к коронавирусу обнаружен у четверти обследованных россиян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ ушёл в отставку, челюстно-лицевые отделения Москвы переполнены упавшими с электросамокатов пациентами
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