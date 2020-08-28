Российское кино: пациент скорее жив или мертв?
Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов обсуждает с продюсером, актёром и кинокритиком Марком Рудинштейном, сможет ли отечественный кинематограф слезть с иглы государственного финансирования и начать снимать интересные кассовые фильмы
Российское кино: пациент скорее жив или мертв?
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