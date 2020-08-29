29 Авг. 2020 2020-08-29T13:11:51+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

29 августа. Появление индейской резервации в США, первая электричка в Москве, испытание первой советской атомной бомбы 00:00 00:00

29 августа. В этот день в разные годы:

1758 год - на территории США появляется первая индейская резервация.

1929 год - открывается первое движение электричек в Москве.

1949 год - испытание первой советской атомной бомбы.

1988 год - в космос отправлен международный экипаж с афганским космонавтом.

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