2020-08-29T13:11:51+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

29 августа. Появление индейской резервации в США, первая электричка в Москве, испытание первой советской атомной бомбы

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

29 августа. Появление индейской резервации в США, первая электричка в Москве, испытание первой советской атомной бомбы

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29 августа. В этот день в разные годы:

1758 год - на территории США появляется первая индейская резервация.

1929 год - открывается первое движение электричек в Москве.

1949 год - испытание первой советской атомной бомбы.

1988 год - в космос отправлен международный экипаж с афганским космонавтом.

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