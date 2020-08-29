29 августа. Появление индейской резервации в США, первая электричка в Москве, испытание первой советской атомной бомбы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
29 августа. Появление индейской резервации в США, первая электричка в Москве, испытание первой советской атомной бомбы
29 августа. В этот день в разные годы:
1758 год - на территории США появляется первая индейская резервация.
1929 год - открывается первое движение электричек в Москве.
1949 год - испытание первой советской атомной бомбы.
1988 год - в космос отправлен международный экипаж с афганским космонавтом.
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