2020-08-29T17:16:33+03:00
What's up, страна!
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Собянин связывает победу над COVID-19 с вакциной, западные аналитики предрекают рост рубля, тиктокеры запустили новый безумный тренд

Антон Челышев обсуждает с экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит страна

Собянин связывает победу над COVID-19 с вакциной, западные аналитики предрекают рост рубля, тиктокеры запустили новый безумный тренд

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 21.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Родители школьников снизили расходы на детскую одежду, в Хабаровске прошел митинг в поддержку Фургала, 2 миллиона предпринимателей потеряют налоговые льготы

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
28 Августа 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Иммунитет к коронавирусу обнаружен у четверти обследованных россиян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ ушёл в отставку, челюстно-лицевые отделения Москвы переполнены упавшими с электросамокатов пациентами

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
28 Августа 2020 12:03 - 12:32

What's up, страна!

Тема: Половина россиян против ношения масок в школе, студентов и преподавателей ВУЗов не будут заставлять сдавать тесты на ковид, США заявили о всплывшей вблизи Аляски российской подлодке

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
28 Августа 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: Дмитрия Стешина отпустили в милиции Минска, 1 миллион россиян зарегистрировались в качестве самозанятых, подростку грозит до трех лет тюрьмы за прикуривание от свечи в храме

В студии: Дмитрий СТЕШИН, Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
27 Августа 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Патруль США столкнулся с российским патрулем в Сирии, Путин считает, что на процессы в Белоруссии хотят влиять извне, в Сочи родителям, которые трясли младенца, дали еще по 10 суток ареста за употребление наркотиков

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
27 Августа 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Путин раскритиковал работу Башкирской содовой компании, в США снова начались массовые беспорядки, туристы Крыма рискуют своими жизнями, отправляясь осматривать достопримечательности

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Купленное Бэнкси судно для спасения беженцев из Северной Африки подала сигнал бедствия
Евгения Медведева рассказала о своем самом большом страхе в жизни
Фигуристка Евгения Медведева честно ответила на вопрос, есть ли у нее парень
Ученый назвал три «переломных» возраста в жизни человека
Умер Владимир Андреев, народный артист СССР
Протесты в Берлине: 18 тысяч жителей выступают против карантинных мер
Истребители НАТО сопровождали российские самолеты над Тихим океаном
Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму около 1,4 млрд рублей
Трамп хотел бы видеть во главе Белого дома женщину
Владимир Путин присвоил орден «За заслуги перед Отечеством» Анатолию Торкунову, Артемию Лебедеву и Наталью Касперскую
США, Евросоюз, Британия и Швейцария призвали Беларусь «прекратить насилие» против народа
Президент Южной Осетии отправил кабмин в отставку
«Надеюсь, не ковид»: Роза Сябитова внезапно попала в больницу
В Самаре стартовал один из самых престижных турниров по баскетболу 3х3 «Samara Open»