Юрий Ганус: Я не держался за свой пост, у меня забрали крест, который я нёс
Бывший глава РУСАДА Юрий ГанусФото: Скриншот с видео
Бывший глава РУСАДА Юрий Ганус дал эксклюзивное интервью Радио «Комсомольская правда»
Юрий Ганус: Я не держался за свой пост, у меня забрали крест, который я нёс
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