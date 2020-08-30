2020-08-30T16:10:07+03:00
Национальный вопрос
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Андрей БАРАНОВЕлена АФОНИНА

Политолог Аслан Рубаев: Если в интересах безопасности России нужно ввести войска в Белоруссию, то это надо сделать

Елена Афонина и Андрей Баранов вместе с экспертом информационного агентства «Аврора» по СНГ Асланом Рубаевым обсуждают, когда в Белоруссию снова вернется мир

Политолог Аслан Рубаев: Если в интересах безопасности России нужно ввести войска в Белоруссию, то это надо сделать

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