31 августа. Дар Третьякова своей коллекции Москве, переименование Санкт-Петербурга в Петроград, рекорд Алексея Стаханова
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
31 августа. Дар Третьякова своей коллекции Москве, переименование Санкт-Петербурга в Петроград, рекорд Алексея Стаханова
31 августа. В этот день в разные годы:
1892 год - Павел Третьяков предлагает городской Думе передать в дар Москве, собранную им коллекцию картин.
1914 год - император Николай II подписывает манифест о переименовании Санкт-Петербурга в Петроград.
1935 год - рекорд Алексея Стаханова по добыче угля.
1986 год - сухогруз «Пётр Васин» таранит пароход «Адмирал Нахимов».
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