2020-08-31T22:37:08+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

31 августа. Дар Третьякова своей коллекции Москве, переименование Санкт-Петербурга в Петроград, рекорд Алексея Стаханова

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

31 августа. Дар Третьякова своей коллекции Москве, переименование Санкт-Петербурга в Петроград, рекорд Алексея Стаханова

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31 августа. В этот день в разные годы:

1892 год - Павел Третьяков предлагает городской Думе передать в дар Москве, собранную им коллекцию картин.

1914 год - император Николай II подписывает манифест о переименовании Санкт-Петербурга в Петроград.

1935 год - рекорд Алексея Стаханова по добыче угля.

1986 год - сухогруз «Пётр Васин» таранит пароход «Адмирал Нахимов».

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