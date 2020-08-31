31 Авг. 2020 2020-08-31T22:37:08+03:00

31 августа. Дар Третьякова своей коллекции Москве, переименование Санкт-Петербурга в Петроград, рекорд Алексея Стаханова 00:00 00:00

31 августа. В этот день в разные годы:

1892 год - Павел Третьяков предлагает городской Думе передать в дар Москве, собранную им коллекцию картин.

1914 год - император Николай II подписывает манифест о переименовании Санкт-Петербурга в Петроград.

1935 год - рекорд Алексея Стаханова по добыче угля.

1986 год - сухогруз «Пётр Васин» таранит пароход «Адмирал Нахимов».

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