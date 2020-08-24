24 Авг. 2020 2020-08-31T16:32:15+03:00

Производственный бизнес «под ключ». Идея для бизнеса с нуля 00:00 00:00

- Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Свое дело». Мы продолжаем беседу с успешными предпринимателями, с которых можно взять пример. И сегодня у нас в гостях как раз такой предприниматель, за плечами которого 18 лет деятельности в производственной сфере, три успешно работающих в данный момент хороших бизнеса, сильный действующий предприниматель Роман Богомолов. Роман, здравствуйте.

- Здравствуйте.

- Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Я нашим слушателям сразу хотел бы рассказать тему нашей сегодняшней с вами беседы, о чем мы с вами будем говорить. Наша беседа будет упираться непосредственно в запрос ваших клиентов и молодых предпринимателей конкретно к вам. Стали в недавнем прошлом, насколько я знаю, обращаться предприниматели с целью помочь им организовать так называемые бизнес под ключ, то есть бизнес под ключ с нуля. Я так понимаю, что сегодня мы с вами поговорим на эту тему.

- Да.

- Роман, перед тем как мы начнем нашу основную беседу, я все-таки спросил бы у вас про те три бизнеса, которые у вас сейчас работают. На чем основан ваш опыт?

- Еще раз всем добрый день. Сколько себя помню, со школьной скамьи был предпринимателем, продавал газеты, после института открыл со своими сокурсниками компанию, которую успешно 16 лет развивали. Параллельно открыл еще несколько компаний производственных, также с нуля. В данный момент эти компании существуют. Из ряда компаний вышел, продав свою долю в бизнесе. Сейчас привлек инвестиции, открыл четвертую уже компанию, в которой являюсь основателем и генеральным директором. Компания работает в сфере поставок В2В промышленного оборудования.

- А первые три компании чем занимались?

- Две из них это производственные компании, одна из них – также поставщик в области продаж В2В, то есть это торговля – оптовая, промышленным оборудованием и расходными материалами из Японии, Европы и Китая.

- Это на сегодняшний день существующие компании.

- Все компании существуют.

- Это бизнес мелкий, средний или большой, крупный бизнес?

- Одна из компаний, которая занимается поставками, моя предыдущая, на момент моего ухода был оборот полмиллиарда рублей в год, производственные компании были чуть выше 50 млн. рублей в год. Но там производственные компании, там больше идет маржинальность.

- А что касается этой четвертой компании, про которую вы сказали, по поводу поставок оборудования, это то, чем вы занимаетесь сейчас?

- Да, это то, чем я сейчас увлечен, активно продвигаю компанию, стартап, так скажем, полтора года, но это стартап, который успешно растет, развивается, и за полтора года мы сделали очень многое.

- Мы с вами за эфиром уже побеседовали на эту тему, что на основе этого четвертого вида деятельности с поставками оборудования к вам начали обращаться молодые предприниматели, которые хотели бы открыть бизнес. Как это вообще произошло, как люди стали к вам обращаться с просьбой помочь открыть бизнес под ключ?

- Началось с того, что мы сели в карантине дома, первый месяц оборудование было мало кому нужно, все рухнуло в стране. Потом рынок ожил. А я долго сидел и думал, чем же я занимаюсь. И пришла такая мысль, что я в принципе продаю не оборудование, а продаю людям бизнес. Потому что на моем оборудовании компании зарабатывают приличные деньги. Как только эта мысль появилась, посыпались запросы. Где-то на третий месяц сидения дома люди увидели нашу рекламу, которую мы активно распространяем в социальных сетях, везде, где только можно. Увидели наше оборудование, и их заинтересовала возможность этого оборудования и возможность открытия нового бизнеса с использованием этого оборудования. То есть мне пришла такая мысль, и пришли такие запросы.

Пообщавшись с несколькими клиентами, показав оборудование, я увидел интерес у этих клиентов, но страх того, что это что-то новое, сложно открыть с нуля. И получается, что вроде бы и хочется, но так как компании, которые у меня сейчас покупают оборудование, и куда я приводил клиентов, уже имели опыт в производстве, и приобретают оборудование у меня, для того чтобы расширить спектр услуг, то им проще с точки зрения ведения бизнеса. А когда ты не имел опыта за плечами именно производственного бизнеса, и ты видишь, что есть работа, есть результат, но ты не знаешь, с чего начать, то тебя это тормозит с покупкой.

- А в чем конкретно ваша помощь заключается? То есть к вам обращается молодой предприниматель, говорит: я хочу заниматься бизнесом, допустим, связанным с поставками оборудования, помогите. Чем вы ему конкретно помогаете, в чем заключается суть вашей помощи и та услуга, которую вы ему предоставляете?

- Как я говорил ранее, я открывал с нуля несколько производственных компаний, у меня работает технический директор, исполнительный директор, у которого также бэкграунд в производственных компаниях, которые руководили компаниями. У меня работают люди по тендерам, у меня есть и HR-менеджеры, маркетологи. И весь этот опыт мы в принципе не используем. Мы используем в основном опыт в продажах. А опыт, который за нашими плечами, мы поняли, что можем также людям предлагать и дарить. Грубо говоря, мы не оказываем консалтинговые услуги, как это делают на рынке, мы предлагаем купить наше время, которое мы потратили до этого на изучение того, как с нуля открыть производственный бизнес. И, купив наше оборудование, мы предоставляем дополнительно этот наш пакет знаний и опыта.

И человек не остается один с этим оборудованием, он понимает, как на нем можно заработать деньги. В кризис, когда многие сферы бизнеса, скажем так, полностью парализовались – ресторанный бизнес, барбершопы, еще что-то, франшизы, которые на рынке показали свою неэффективность, многие франшизы просто были обманом, и эти клиенты или молодые люди, которые планируют что-то открыть, начали смотреть по сторонам – что же можно им еще такое придумать. И молодое население нашей страны, оно постоянно в поиске высокомаржинальных ниш.

- То есть, условно говоря, когда предприниматель натыкается на ваш бизнес, на ваше предложение, он видит бизнес-идею. Но любая бизнес-идея должна быть еще и как бы разобрана на составные детали, части, и ее надо собрать в кучу, чтобы она заработала. И вот, собственно, помимо того что предлагаете человеку бизнес-идею, вы помогаете еще эту бизнес-идею собрать и запустить. Правильно я услышал вас?

- Да. Мы предлагаем стать основателем собственной компании, купить не чужой бизнес какой-то, где есть уже свои минусы, своя нарисованная какая-то аналитика, клиенты, которые могут уйти. Мы предлагаем человеку, который хочет стать собственником бизнеса, открыть его самостоятельно, с нашей помощью, и стать на 100% его основателем.

- А предприниматель должен быть уже таким образованным предпринимателем? Какой уровень подготовки должен быть у того человека, который к вам обращается?

- Нет, не обязательно. Нужно просто желание иметь что-то свое. И это может быть две категории клиентов. Это может быть инвестор, который пассивный, он хочет деньги куда-то вложить и при этом заниматься чем-то своим. В этом случае мы нанимаем руководителя компании, открываем бизнес. Он является его единственным владельцем, но бизнес работает без него.

И второй вариант, который больше сейчас получил отклик, это молодые люди, один либо несколько, после института либо старше, уже имеющие опыт, они либо уже устали от того дела, чем занимались долгое время, либо это дело сейчас не приносит должного результата, и они ищут что-то новое. И вот здесь мы можем помочь за небольшие деньги, за не консалтинговые услуги, а за физические, материальные ценности дать свой опыт и помочь в новой сфере, где у них нет никакого опыта, открыть собственное дело.

И если есть желание (а чаще всего оно есть), эти же люди становятся и работниками в своей компании. То есть это бизнес не на один год, и открывается компания, которая будет работать многие годы. Это может быть, как я уже говорил, не один собственник компании, это может быть 2-3 партнера, которые просто решили организовать компанию, таким образом, они открывают бизнес, но не учатся на ошибках и не идут годами к результату…

- На своих собственных ошибках, надо подчеркнуть.

- Да. А, получая наш опыт, они за короткий промежуток времени получают собственную компанию, собственный бизнес. То есть у нас минимальное время открытия целиком бизнеса – 4 месяца. Через 4 месяца люди становятся собственниками реальной компании, где все деньги, которые они потратили, они потратили на оборудование. То есть они не потратили ничего за консультации, все официально, по договору, под ключ, с гарантией. И мы сотрудничаем не только в этот момент, а еще продолжаем долгие годы также сотрудничать.

Сейчас я сделал сайт «Хочу свой бизнес-рф» называется, где есть мой мобильный телефон, ссылка на Телеграм, где коротко описано всё, и где я подхожу к телефону и могу все рассказать. Это, возможно, станет интересно тем слушателям, которые сейчас думают, что бы им открыть, например, хотят уйти с найма либо потеряли бизнес и не знают, в какую область им пойти. Я лишь хочу сказать, что есть еще, кроме тех рекламируемых ниш, которые везде у нас франшизами заполонили (кофе с собой, барбершоп, мелкие рестораны, сфера услуг, ногти, брови либо онлайн-школы), есть еще реально действующий…

- …реальный бизнес, в прямом смысле этого слова.

- Да. И есть регионы в нашей России, где люди хотят работать. Сайт хочу-свой-бизнес.рф - заходите, там есть мои контакты.