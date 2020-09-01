Оставить долги в прошлом. С 1 сентября можно пройти процедуру банкротства без суда
Экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков выясняет у замминистра экономического развития РФ Ильи Торосова, можно ли теперь избавиться от любых долгов и как это сделать
Оставить долги в прошлом. С 1 сентября можно пройти процедуру банкротства без суда
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