2020-09-01T18:51:21+03:00
Культурный код
Юрий ГРЫМОВ

Вместо дня знаний - уроки патриотизма. Культурный код современных подростков

Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов говорит с экспертами о том, как и чему может сейчас научить школа детей

Вместо дня знаний - уроки патриотизма. Культурный код современных подростков

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 42.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
28 Июля 2020 17:03 - 18:02

Культурный код

Тема: Гнойный vs Саша Спилберг. Талант, деньги или лайки: за счёт чего пробиваются музыканты сегодня

В студии: Юрий ГРЫМОВ

В гостях: Александр БАЛКОВСКИЙ (Папа Спилберг), Сергей ВОЛЧКОВ, Павел РУДЧЕНКО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24