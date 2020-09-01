Вместо дня знаний - уроки патриотизма. Культурный код современных подростков
Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов говорит с экспертами о том, как и чему может сейчас научить школа детей
Вместо дня знаний - уроки патриотизма. Культурный код современных подростков
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